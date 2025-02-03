Директор парка Горького назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Директор парка Горького Лупина: У москвичей есть свой акцент

Директор парка Горького Елена Лупина заявила, что у москвичей есть свой акцент. Это и другие главные отличия жителей столицы от жителей других городов она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Особенность [москвичей], которую отмечают многие, — высокий темп жизни. Акцент — принято считать, что у москвичей его нет, но это не так. А еще жителей российской столицы очень сложно чем-то удивить», — отметила директор парка Горького.

Что касается преимуществ Москвы перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами, то среди них Лупина выделила праздничные украшения и иллюминацию, которой в российской столице нет равных, а также метрополитен. «И не только потому, что туристы едут посмотреть на него как на самостоятельную достопримечательность. Интервалы движения поездов, комфортные вагоны, транспортная доступность — все это выгодно отличает столичный метрополитен», — уточнила она.

Ранее режиссер Александр Фомин заявил, что москвичом можно назвать любого жителя столицы, который считает ее своим городом.