Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 3 февраля 2025Экономика

Директор парка Горького назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Директор парка Горького Лупина: У москвичей есть свой акцент
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Директор парка Горького Елена Лупина заявила, что у москвичей есть свой акцент. Это и другие главные отличия жителей столицы от жителей других городов она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Особенность [москвичей], которую отмечают многие, — высокий темп жизни. Акцент — принято считать, что у москвичей его нет, но это не так. А еще жителей российской столицы очень сложно чем-то удивить», — отметила директор парка Горького.

Что касается преимуществ Москвы перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами, то среди них Лупина выделила праздничные украшения и иллюминацию, которой в российской столице нет равных, а также метрополитен. «И не только потому, что туристы едут посмотреть на него как на самостоятельную достопримечательность. Интервалы движения поездов, комфортные вагоны, транспортная доступность — все это выгодно отличает столичный метрополитен», — уточнила она.

Ранее режиссер Александр Фомин заявил, что москвичом можно назвать любого жителя столицы, который считает ее своим городом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

      В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на тайном свидании

      Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы оценили

      Биржевые цены на бензин в России выросли до максимума

      Телеведущая Лазарева раскрыла гражданство своей внучки

      Россиян предупредили о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

      Задержание главы Северодонецка в ЛНР за бандитизм попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше