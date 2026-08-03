Ключевой импортер российской нефти нарастил ее закупки до максимума

Kpler: Поставки российской нефти в Индию достигли 2,8 млн баррелей в сутки в июле

В июле среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию достигли рекордной отметки с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает местная газета The Times of India со ссылкой на данные Kpler.

Во втором летнем месяце показатель достиг 2,8 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в июне среднесуточные закупки российского сырья были на 100 тысяч баррелей ниже, отметили аналитики. В целом доля нефти из России в структуре индийского импорта достигла 55,5 процента. В итоге отечественные экспортеры сырья сохранили за собой статус крупнейших для энергетического рынка азиатской страны.

Главной причиной растущего спроса индийских импортеров на российское сырье эксперты называют масштабные перебои в поставках ближневосточных энергоресурсов на фоне продолжающейся войны в Иране и блокировки Ормузского пролива. До кризиса к регионе Индия импортировала значительные объемы сырья по этому маршруту. На фоне эскалации местные покупатели стали обращаться за помощью к альтернативным поставщикам, ключевым из которых оказалась Россия.

Дополнительным фактором послужило сокращение объемов переработки сырья на внутреннем рынке РФ из-за участившихся атак украинских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры. В результате российские энергокомпании стали наращивать экспорт нефти за рубеж. Одним из приоритетных направления стала Индия, резюмировал ведущий аналитик Kpler Никхил Дубей. Еще одним фактором оказались скидки на экспортный сорт Urals, констатировали эксперты.