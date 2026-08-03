Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 3 августа 2026Экономика

Ключевой импортер российской нефти нарастил ее закупки до максимума

Kpler: Поставки российской нефти в Индию достигли 2,8 млн баррелей в сутки в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В июле среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию достигли рекордной отметки с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает местная газета The Times of India со ссылкой на данные Kpler.

Во втором летнем месяце показатель достиг 2,8 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в июне среднесуточные закупки российского сырья были на 100 тысяч баррелей ниже, отметили аналитики. В целом доля нефти из России в структуре индийского импорта достигла 55,5 процента. В итоге отечественные экспортеры сырья сохранили за собой статус крупнейших для энергетического рынка азиатской страны.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Главной причиной растущего спроса индийских импортеров на российское сырье эксперты называют масштабные перебои в поставках ближневосточных энергоресурсов на фоне продолжающейся войны в Иране и блокировки Ормузского пролива. До кризиса к регионе Индия импортировала значительные объемы сырья по этому маршруту. На фоне эскалации местные покупатели стали обращаться за помощью к альтернативным поставщикам, ключевым из которых оказалась Россия.

Дополнительным фактором послужило сокращение объемов переработки сырья на внутреннем рынке РФ из-за участившихся атак украинских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры. В результате российские энергокомпании стали наращивать экспорт нефти за рубеж. Одним из приоритетных направления стала Индия, резюмировал ведущий аналитик Kpler Никхил Дубей. Еще одним фактором оказались скидки на экспортный сорт Urals, констатировали эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дроны ВСУ ударили по складу Wildberries под Владимиром. Начался пожар, известно о трех пострадавших
    Россиянка добилась возвращения сына с СВО
    Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в важном городе ДНР
    В российском городе пятерых детей нашли в устроенном матерью и отчимом притоне
    В Москве спрогнозировали 30-градусную жару
    Ввозимая по схеме параллельного импорта в Россию машина попала под глобальный отзыв
    Туристический самолет потерпел крушение в Латинской Америке
    Следователи отреагировали на очередной удар ВСУ по складам в российском регионе
    В ЕС захотели запретить популярную европейскую партию
    Ключевой импортер российской нефти нарастил ее закупки до максимума
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok