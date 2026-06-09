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20:39, 9 июня 2026Экономика

Китай и Индия вернули скидки на российскую нефть

Reuters: Российская нефть начала продаваться с дисконтом к Brent в Индии и Китае
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Основной российский экспортный сорт нефти Urals подешевел по сравнению с эталонным сортом Brent при поставках в Индию и Китай, поскольку местные покупатели вновь вернулись к требованию скидок. Об этом со ссылкой на источники в торговых кругах сообщает Reuters.

С марта, после начала операции Израиля и США против Ирана и последовавшего перекрытия Ормузского пролива, Urals торговался с премией к Brent, но теперь спрос падает.

Азиатские заводы переключились на альтернативных поставщиков и сократили объемы переработки (в том числе из-за падения прибыльности), что позволило им снизить для себя цены. В июне скидки на Urals составляют от двух до трех долларов, хотя в апреле и мае за нее переплачивали семь-восемь долларов. Речь идет о конечной стоимости для покупателей, а не той, что фиксируется при погрузке.

Ранее сообщалось, что импорт нефти Китаем в мае сократился примерно на 7,8 миллиона баррелей в сутки, до самого низкого уровня более чем за восемь лет. Такая информация привела к падению нефтяных котировок до самого низкого с конца апреля уровня.

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