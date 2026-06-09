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19:59, 9 июня 2026Экономика

Цены на нефть упали до минимума

Стоимость нефти Brent упала ниже 90 долларов за баррель до минимума за 1,5 месяца
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Августовский фьючерс на нефть сорта Brent рухнул почти на пять процентов, до 89,61 доллара за баррель. В последний раз на более низком уровне этот сорт торговался 21 апреля, свидетельствуют данные Investing.

Стоимость сорта WTI падала до 86 долларов за баррель. Главной причиной такой динамики стала реакция трейдеров на данные о значительном снижении спроса в Китае, указывает Bloomberg.

Импорт нефти предприятиями КНР в прошлом месяце сократился примерно на 7,8 миллиона баррелей в сутки, до самого низкого уровня за более чем восемь лет. Резкое падение закупок крупнейшим в мире покупателем сырья, а также рекордный экспорт США дали существенную поддержку оценкам дефицита нефти.

Кроме того, рынок находится в ожидании мирного соглашения в том или ином формате, поскольку президент США Дональд Трамп все чаще говорит о нем, а его поддержка Израиля, по данным СМИ, слабеет.

Тем не менее по состоянию на 19:40 по московскому времени Brent и WTI компенсировали половину дневного падения. Причиной разворота могло стать сообщение Трампа о том, что США ответят Ирану за поражение своего вертолета. Глава Белого дома подтвердил, что крушение было связано с атакой Исламской Республики.

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