Крупнейший в мире импортер нефти заметно снизил ее закупки

Китай сократил импорт нефти почти на 5 процентов в январе–мае

По итогам первых пяти месяцев Китай сократил импорт нефти почти на 5 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном снижении закупок сырья крупнейшим в мире покупателем сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В январе–мае суммарный объем закупок нефти Китаем упал до 218,363 миллиона тонн. При этом в стоимостном выражении импорт, напротив, увеличился на 3,5 процента год к году и достиг 128,149 миллиарда долларов.

На подобную динамику во многом повлияли последствия кризиса на Ближнем Востоке. Перекрытие Ираном и США Ормузского пролива привело к стремительному удорожанию энергоресурсов, в том числе нефти. До войны в регионе Китай сильно зависел от импорта по этому маршруту.

Однако после закрытия ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии экспорт нефти из стран Персидского залива в азиатском направлении начал стремительно падать. В результате по итогам мая среднесуточные объемы морского импорта сырья Китаем опустились до минимальной за последние десять лет отметки в 6,45 миллиона баррелей. На фоне проблем с закупками местные нефтеперерабатывающие заводы начали использовать собственные резервы во избежание нехватки сырья.