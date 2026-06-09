Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:16, 9 июня 2026Экономика

Крупнейший в мире импортер нефти заметно снизил ее закупки

Китай сократил импорт нефти почти на 5 процентов в январе–мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: TANG KE / Feature China / Future Publishing via Getty Images

По итогам первых пяти месяцев Китай сократил импорт нефти почти на 5 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном снижении закупок сырья крупнейшим в мире покупателем сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В январе–мае суммарный объем закупок нефти Китаем упал до 218,363 миллиона тонн. При этом в стоимостном выражении импорт, напротив, увеличился на 3,5 процента год к году и достиг 128,149 миллиарда долларов.

На подобную динамику во многом повлияли последствия кризиса на Ближнем Востоке. Перекрытие Ираном и США Ормузского пролива привело к стремительному удорожанию энергоресурсов, в том числе нефти. До войны в регионе Китай сильно зависел от импорта по этому маршруту.

Однако после закрытия ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии экспорт нефти из стран Персидского залива в азиатском направлении начал стремительно падать. В результате по итогам мая среднесуточные объемы морского импорта сырья Китаем опустились до минимальной за последние десять лет отметки в 6,45 миллиона баррелей. На фоне проблем с закупками местные нефтеперерабатывающие заводы начали использовать собственные резервы во избежание нехватки сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв машины с водителем в Подмосковье попал на видео

    Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца

    Эвелина Бледанс рассказала о живущем в Израиле сыне

    Цены на вторичку в России встали

    Apple ускорила старые iPhone

    Готовивший теракт в российской колонии признался и раскаялся на видео

    В сети обсудили пляжные фото 45-летней Кати Гордон

    «Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в финале НБА

    Рехаб под Москвой обвинили в издевательствах

    Судно с российским туристом затонуло у берегов острова в Индонезии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok