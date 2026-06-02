12:52, 2 июня 2026Экономика

Война в Иране ударила по крупнейшему в мире покупателю нефти

Kpler: Морские поставки нефти в Китай упали до 10-летнего минимума в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Joyce Zhou / Reuters

По итогам мая, согласно предварительной оценке, среднесуточные объемы морских поставок нефти в Китай упали до минимальной за последние десять лет отметки в 6,45 миллиона баррелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Kpler.

Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне 8,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, ежедневные поставки нефти главному в мире покупателю сырья сократились в среднем на 1,65 миллиона баррелей.

Подобная динамика была во многом обусловлена масштабными перебоями в экспорте сырья из ближневосточных стран на фоне затяжной блокировки Ираном и США Ормузского пролива. Китай, как и большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), до войны в значительной степени зависел от импорта сырья по этому маршруту. С начала кризиса поставки резко сократились, пояснили эксперты.

На фоне проблем с импортом местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали использовать резервы объемом миллион баррелей в сутки с начала мая, уточнили аналитики. Подобным образом предприятия стремятся обезопасить себя от риска нехватки сырья.

Другим способом стабилизировать ситуацию на внутреннем энергетическом рынке для Китая стало наращивание закупок российской нефти. По итогам первых четырех месяцев 2026 года экспорт отечественного сырья в этом направлении увеличился на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. Однако в дальнейшем, предупреждают эксперты, добиться устойчивого роста поставок в Китай будет трудно с учетом усиления санкционного давления со стороны западных стран.

