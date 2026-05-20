Россия заметно нарастила поставки нефти ключевому партнеру

Новак: Экспорт российской нефти в Китай вырос на 10 процентов в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок российской нефти в Китай увеличились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте экспорта сырья ключевому партнеру заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

По итогам прошлого года экспорт российской нефти в Китай вплотную подобрался к отметке в 100 миллионов тонн, напомнил Новак. Китай, отметил он, в целом заинтересован в наращивании импорта российского сырья в долгосрочной перспективе. У двух стран есть возможности для сохранения положительной динамики, констатировал вице-премьер.

Для КНР долгосрочные контракты на поставки нефти являются гарантом энергетической безопасности, добавил он. Это особенно актуально с учетом масштабных перебоев в экспорте ближневосточной нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

После ввода масштабных западных санкций Китай наряду с Индией стал ключевым направлением для сбыта российской нефти. Более резкому наращиванию поставок мешает усиление давления со стороны государств «Большой семерки» (G7). Несмотря на это, Россия удовлетворена тем сотрудничеством, которое сегодня складывается с Китаем по поставкам нефти и газа, заявил Новак.