Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 19 мая 2026Экономика

Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

Новак: Мы удовлетворены сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа
Вячеслав Агапов

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Россия удовлетворена тем сотрудничеством, которое сегодня складывается с Китаем по поставкам нефти и газа. Так оценил ситуацию вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

По словам представителя кабмина, в ходе визита российской делегации в КНР Россия и Китай планируют обсудить энергетические проекты.

«Энергетическая повестка всегда присутствует, потому что она одна из основных точек торгово-экономического оборота. Поэтому, естественно, и компании летят туда, и представители правительства Российской Федерации. Будем обсуждать текущие статусы, реализацию тех договоренностей, которые ранее были достигнуты», — пояснил он.

По информации Bloomberg, накануне визита президента России Владимира Путина в Китай «Газпром» сделал очень выгодное предложение по поводу цены на газ по обсуждаемому уже много лет газопроводу «Сила Сибири-2». В Пекине пока не проявили готовности продвигать проект, но Москва надеется согласовать детали по стоимости топлива к сентябрю.

9 мая сам президент России говорил, что стороны находятся «в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok