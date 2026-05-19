Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

Новак: Мы удовлетворены сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа

Россия удовлетворена тем сотрудничеством, которое сегодня складывается с Китаем по поставкам нефти и газа. Так оценил ситуацию вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

По словам представителя кабмина, в ходе визита российской делегации в КНР Россия и Китай планируют обсудить энергетические проекты.

«Энергетическая повестка всегда присутствует, потому что она одна из основных точек торгово-экономического оборота. Поэтому, естественно, и компании летят туда, и представители правительства Российской Федерации. Будем обсуждать текущие статусы, реализацию тех договоренностей, которые ранее были достигнуты», — пояснил он.

По информации Bloomberg, накануне визита президента России Владимира Путина в Китай «Газпром» сделал очень выгодное предложение по поводу цены на газ по обсуждаемому уже много лет газопроводу «Сила Сибири-2». В Пекине пока не проявили готовности продвигать проект, но Москва надеется согласовать детали по стоимости топлива к сентябрю.

9 мая сам президент России говорил, что стороны находятся «в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере».