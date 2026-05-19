15:08, 19 мая 2026

Стало известно о выгодном предложении России по «Силе Сибири — 2»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Накануне визита президента России Владимира Путина в Китай «Газпром» сделал очень выгодное предложение по поводу цены на газ по обсуждаемому уже много лет газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом со ссылкой на источник, близкий к российской компании, сообщает Bloomberg.

Он уточнил, что в Пекине пока не проявили готовности продвигать проект, но Москва надеется согласовать детали по стоимости топлива к сентябрю.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин обсудит «Силу Сибири-2» с председателем КНР Си Цзиньпином, но не стал обещать подписание документов.

Сам президент России 9 мая говорил, что стороны находятся «в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере».

В сентябре прошлого года во время визита российской делегации в Китай глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». С российской стороны существование документа без подробностей подтвердили сразу несколько человек, в том числе Путин, однако в Китае эту информацию официально не комментировали.

Как позднее выяснили СМИ, в ходе переговоров не удалось снять основные финансовые проблемы, то есть вопрос тарифов и условий поставок, от которого напрямую зависит потенциальный доход Москвы от проекта. Между тем Bloomberg полагает, что текущий кризис с поставками сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив может повысить интерес Пекина к российскому газу.

