Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 19 мая 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

В Тюмени пенсионерка получила 9 лет за попытку вербовки военнослужащих
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени 71-летняя местная жительница решила совершить госпереворот и попыталась вербовать военнослужащих. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По данным агентства, пенсионерка пропагандировала идею признанных в России запрещенных экстремистских организаций о незаконном прекращении существования СССР. Вместе с сообщниками она склоняла военнослужащих присоединиться к «Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР» для того, чтобы в дальнейшем захватить власть.

Суд признал ее виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Костроме осудят женщину за финансирование террористической организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok