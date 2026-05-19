Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

В Тюмени 71-летняя местная жительница решила совершить госпереворот и попыталась вербовать военнослужащих. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.
По данным агентства, пенсионерка пропагандировала идею признанных в России запрещенных экстремистских организаций о незаконном прекращении существования СССР. Вместе с сообщниками она склоняла военнослужащих присоединиться к «Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР» для того, чтобы в дальнейшем захватить власть.
Суд признал ее виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
