Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

В Тюмени пенсионерка получила 9 лет за попытку вербовки военнослужащих

В Тюмени 71-летняя местная жительница решила совершить госпереворот и попыталась вербовать военнослужащих. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По данным агентства, пенсионерка пропагандировала идею признанных в России запрещенных экстремистских организаций о незаконном прекращении существования СССР. Вместе с сообщниками она склоняла военнослужащих присоединиться к «Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР» для того, чтобы в дальнейшем захватить власть.

Суд признал ее виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Костроме осудят женщину за финансирование террористической организации.

