Признанный нежелательным в России комик пошутил над Трампом

Комик Мирзализаде: Про покушения на Трампа люди забывают через пару дней

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, пошутил над покушениями на президента США Дональда Трампа. О политике он высказался в шоу «Низкие умы», выпуск опубликован на YouTube.

«Мне так нравится фигура Трампа. На него покушения происходят, и люди забывают через пару дней», — поиронизировал Мирзализаде.

Его соведущий комик Павел Кривец в шутку предположил, что президент США может намеренно устраивать попытки покушения на себя, чтобы поднять рейтинг. «Перед выборами в Америке тоже в него стреляли. Тогда попали. Видимо, ему не понравилось. Сейчас попросил, чтобы стреляли на другом этаже отеля — на всякий случай, чтоб наверняка уже не попали», — сказал юморист.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ни один президент США не переживал столько покушений, сколько Трамп. По ее словам, с политиком пытались расправиться три раза.

