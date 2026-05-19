Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:11, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Признанный нежелательным в России комик пошутил над Трампом

Комик Мирзализаде: Про покушения на Трампа люди забывают через пару дней
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Evan Vucci / Reuters

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, пошутил над покушениями на президента США Дональда Трампа. О политике он высказался в шоу «Низкие умы», выпуск опубликован на YouTube.

«Мне так нравится фигура Трампа. На него покушения происходят, и люди забывают через пару дней», — поиронизировал Мирзализаде.

Его соведущий комик Павел Кривец в шутку предположил, что президент США может намеренно устраивать попытки покушения на себя, чтобы поднять рейтинг. «Перед выборами в Америке тоже в него стреляли. Тогда попали. Видимо, ему не понравилось. Сейчас попросил, чтобы стреляли на другом этаже отеля — на всякий случай, чтоб наверняка уже не попали», — сказал юморист.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ни один президент США не переживал столько покушений, сколько Трамп. По ее словам, с политиком пытались расправиться три раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok