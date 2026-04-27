21:58, 27 апреля 2026Мир

Белый дом заявил о «рекорде» Трампа по покушениям

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ни один президент США не переживал столько покушений, сколько действующий американский лидер Дональд Трамп. О своеобразном рекорде политика сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Третья попытка покушения на Трампа за два года. Никакой другой президент в истории не подвергался таким повторяющимся и серьезным покушениям на его жизнь», — сказала она.

Левитт также прокомментировала слухи о том, что покушение на Трампа могло быть постановкой, назвав эту версию «безумием».

В ходе брифинга пресс-секретарь также связала попытку покушения на Трампа с его системной демонизацией. По ее словам, разжиганию подобного насилия в США способствует используемая политическими противниками Трампа риторика.

