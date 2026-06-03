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Забота о себе
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01:00, 3 июня 2026Забота о себе

Сексолог предупредила об опасности пришедшей из БДСМ практики

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Бекки Крепсли-Фокс предупредила, что набирающая популярность сексуальная практика, во время которой используют электричество, может быть опасна для некоторых людей. Об этом специалистка заявила в беседе с Metro.

По словам Крепсли-Фокс, эта практика пришла из БДСМ-сообщества. Ее суть заключается в том, чтобы использовать электрические токи низкого напряжения для стимуляции нервных и мышечных окончаний. Специалистка уточнила, что обычно для этого применяют специальные секс-игрушки.

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Однако они вызывают определенные риски, предупредила Крепсли-Фокс. «Слишком высокое расположение игрушек на теле может привести к нарушению сердечной деятельности. Людям с сердечными заболеваниями или эпилепсией не следует использовать их», — предостерегла она и добавила, что стимуляция зон около головы и шеи также может спровоцировать судороги.

Особенно опасна такая практика для людей с кардиостимулятором, так как электрические импульсы могут вывести его из строя. «Другие риски включают мышечные спазмы, повреждение нервов и электрические ожоги», — уточнила Крепсли-Фокс.

Ранее сексолог Рейчел Райт объяснила мужчинам три принципа орального секса. Так, она призвала не заниматься этой сексуальной практикой без прелюдии.

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