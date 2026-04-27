21:24, 27 апреля 2026Мир

Белый дом назвал причину покушения на Трампа

Белый дом объяснил покушение на Трампа его системной демонизацией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Попытка покушения на президента США Дональда Трампа связана с его системной демонизацией. Такую причину назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

«Нынешнее политическое насилие объясняется системной демонизацией [Трампа], а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых СМИ», — сказала онаа.

По ее словам, разжиганию подобного насилия в США способствует используемая политическими противниками Трампа риторика.

Покушение на американского лидера произошло в субботу, 25 апреля, во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По словам очевидцев, выстрелы прозвучали за пределами зала, после чего сотрудники Секретной службы немедленно прикрыли Трампа. С места происшествия также были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и сама Левитт.

