Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне из-за стрельбы

Сотрудники Секретной службы США скрутили президента Дональда Трампа и вывели с торжественного ужина в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Об этом сообщает Fox News.

ЧП произошло в субботу вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

В этот момент в зале началась паника, многие гости попрятались под столами. Источники телеканала сообщили, что злоумышленник так и не проник в зал.

Трамп раскрыл подробности ЧП

Позднее Трамп опубликовал пост в своей соцсети truth Social, в котором высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, назвав ее «фантастической». По его словам, они действовали быстро и храбро. Стрелок был задержан, им оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.

Спустя примерно час после инцидента Трамп появился перед журналистами в Белом доме. Он заявил, что «адски бился» за то, чтобы продолжить мероприятие, однако охрана настояла на отмене ужина. В любом случае, отметил президент, вечер пошел не по плану, и шоу придется проводить заново.

Отличный вечер в Вашингтоне! Дональд Трамп президент США

Примечательно, что многие репортеры поехали на пресс-конференцию Трампа прямо с ужина. В итоге они записывали слова президента в смокингах и вечерних платьях.

Американский лидер рассказал, что в результате стрельбы пострадал сотрудник Секретной службы, вставший на пути злоумышленника. Преступник с близкого расстояния выстрелил в силовика из «очень мощного оружия», однако пулю остановил бронежилет.

Трамп призвал к ужесточению мер безопасности. Он заявил, что «сегодня нам нужен такой уровень безопасности, какого, вероятно, никто никогда раньше не видел». Также он упомянул о перепланировке Белого дома и строительстве в нем бального зала, отметив, что в резиденции американских президентов такого бы ЧП не произошло.

Трамп пережил два покушения

Во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп пережил два покушения. 14 июля на митинге в штате Пенсильвания 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс сумел обойти все контуры безопасности, расположился на крыше соседнего здания и открыл стрельбу из штурмовой винтовки с оптическим прицелом. Тогда Трамп чудом избежал гибели — одна из пуль прошла очень близко к его голове, задев ухо. Силовики закрыли политика своими телами, однако тот успел встать и поднял вверх руку. Снайперы ликвидировали злоумышленника ответным огнем.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

15 сентября произошла новая попытка покушения на Трампа во время игры в гольф. Стрелявший был задержан, политик не пострадал. Предотвратить трагедию сумел один из сотрудников Секретной службы — он заметил ствол, торчащий из кустов, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор. В тот момент политик находился на удалении до 500 ярдов (450 метров).

В сентябре 2025 года один из ярых сторонников Трампа, основатель молодежного движения Turning Point USA Чарки Кирк был смертельно ранен во время общения со студентами в Университете долины Юта. Пуля из снайперской винтовки попала ему в шею, и он скончался по пути в больницу. Злоумышленника, 22-летнего Тайлера Робинсона, выдал сотрудникам ФБР его отец, местный шериф.