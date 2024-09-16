Занимался вербовкой наемников на Украину. В США раскрыли личность покушавшегося на Трампа мужчины

Трамп заявил о своей безопасности после попытки покушения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его визита в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — заявил политик.

Злоумышленника удалось задержать

Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника. По информации СМИ, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. В публикации The New York Post уточняется, что Раут хвалился своими добродетельными качествами и выступал за левые идеи в социальных сетях. Также известно, что он учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины и стал жить на Гавайях примерно с 2018 года.

Журналист Кэрол Маркович выяснила, что Раут является ярым сторонником Украины. Он посещал Киев после начала СВО и призывал отправить Киеву все имеющееся в США оружие. Кроме того, агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ), для которого он собирал деньги.

Раут является донором Демократической партии. У него есть небольшой бизнес в сфере строительства. Сын Трампа предположил, что на Раута повлияло постоянное просматривание «левой пропаганды».

Трампа спасли сотрудники Секретной службы

Покушение на Трампа удалось предотвратить сотрудникам Секретной службы. Один из охраняющих экс-президента агентов заметил ствол, торчащий из кустов на поле для гольфа, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор. В тот момент политик находился на удалении до 500 ярдов (450 метров).

Позднее в тех кустах обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, камеру GoPro и два рюкзака с керамическими пластинами. Одновременно с этим свидетель увидел, как убегающий мужчина садится в машину. По номерам автомобиля преступника схватили, свидетель его опознал.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу объяснил, что кандидата в президенты США охраняли бы тщательнее, будь он главой государства, а сейчас возможности Секретной службы ограничены. По его словам, если бы Трамп был действующим президентом, все поле для гольфа было бы окружено, но поскольку он только кандидат, безопасность ограничили «зонами, которые спецслужба посчитала возможным».