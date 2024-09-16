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00:57, 16 сентября 2024Мир

В полиции рассказали о расстоянии между Трампом и покушавшимся стрелком

Полиция: стрельба у гольф-клуба произошла примерно в 270-450 метрах от Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Global Look Press

Стрельба у гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Флорида произошла примерно в 270-450 метрах от политика. Об этом рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, пишет РИА Новости.

Он сообщил о расстоянии между Трампом и покушавшимся стрелком. По его словам, оно составляло 300 до 500 ярдов (270-450 метрах — прим. «Ленты.ру»). «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп-младший сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе недалеко от политика.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо.

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      Марина Совина
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