Сын Трампа сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе недалеко от политика

Трамп-младший сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе рядом с политиком

Подозреваемого в стрельбе возле гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич задержали, сообщает сын политика Дональд Трамп-младший в соцсети X.

Он также написал, что по данным правоохранительных органов, в кустах нашли автомат АК-47.

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

При этом источники New York Post рассказали, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. «Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», — отмечает издание. Тем не менее, позже издание отредактировало заметку и написало, что стрелял только агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.