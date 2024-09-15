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22:14, 15 сентября 2024Мир

Сын Трампа сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе недалеко от политика

Трамп-младший сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе рядом с политиком
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото:: Evelyn Hockstein / Reuters

Подозреваемого в стрельбе возле гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич задержали, сообщает сын политика Дональд Трамп-младший в соцсети X.

Он также написал, что по данным правоохранительных органов, в кустах нашли автомат АК-47.

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

При этом источники New York Post рассказали, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. «Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», — отмечает издание. Тем не менее, позже издание отредактировало заметку и написало, что стрелял только агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.

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      Сергей Грехов
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