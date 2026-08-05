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Из жизни
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03:31, 5 августа 2026Из жизни

Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей через два месяца после другого выигрыша

Житель США дважды выиграл в лотерее за два месяца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Северная Каролина, США, Оскар Мендоса разбогател на 1,1 миллиона долларов (88 миллионов рублей), дважды выиграв в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Мендоса рассказал, что впервые выиграл в конце весны. Тогда счастливый билет принес ему 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей). Через два месяца ему снова повезло.

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4 августа 2018

Мужчина купил билет за 10 долларов (800 рублей) и получил выигрыш в размере миллиона долларов (80 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что житель штата Огайо, США, пожелавший остаться анонимным, выиграл в лотерею два раза подряд. Победитель рассказал, что потратит свалившееся богатство на отпуск и покупку новой машины.

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