Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей через два месяца после другого выигрыша

Житель США дважды выиграл в лотерее за два месяца

Житель штата Северная Каролина, США, Оскар Мендоса разбогател на 1,1 миллиона долларов (88 миллионов рублей), дважды выиграв в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Мендоса рассказал, что впервые выиграл в конце весны. Тогда счастливый билет принес ему 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей). Через два месяца ему снова повезло.

Мужчина купил билет за 10 долларов (800 рублей) и получил выигрыш в размере миллиона долларов (80 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что житель штата Огайо, США, пожелавший остаться анонимным, выиграл в лотерею два раза подряд. Победитель рассказал, что потратит свалившееся богатство на отпуск и покупку новой машины.

