Стало известно об очередной попытке покушения на Трампа

На Трампа была совершена очередная попытка покушения в районе гольф-клуба

На кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена очередная попытка покушения, сообщает Reuters.

Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп находится в безопасности после стрельбы. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с Трампом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

При этом источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. «Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», — отмечает издание.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.