На Трампа совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления политика в Пенсильвании

На Трампа совершили покушение во время выступления на предвыборном митинге

На экс-главу США Дональда Трампа совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании.

У политика окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали его. По данным CNN, он получил ранение головы.

Стрельба в Трампа началась во время его слов о Байдене

Трамп говорил о Джо Байдене в момент, когда в него начали стрелять на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. По предварительным данным, стрелявший убит. Спецслужбы выясняют детали произошедшего.

В настоящее время Трамп проходит медосмотр в больнице. По данным The New York Times, политик хорошо себя чувствует. Информацию подтвердил пресс-секретарь политика.

Байдена проинформировали о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте со стрельбой во время публичного выступления его предшественника на митинге в Пенсильвании.

Президент получил первичную информацию об инциденте, который произошел на митинге бывшего президента Трампа Белый дом

На происшествие отреагировал президент Мексики Андрес Мануэль. Он осудил стрельбу на выступлении кандидата в президенты Соединенных Штатов. «Насилие иррационально и бесчеловечно», — заявил он.

Кроме того, инцидент прокомментировал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление Илон Маск Глава SpaceX

Секретная служба ведет расследование

В ФБР заявили, что не будут комментировать инцидент со стрельбой. Расследование ведет Секретная служба США.

Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления Энтони Гульельми Официальный представитель Секретной службы США

Ранее Трамп вновь вызвал Байдена на дебаты

Трамп заявил, что вызывает Байдена на новые дебаты, чтобы тот смог реабилитироваться после провала.

Я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом Дональд Трамп Бывший президент США

4 июля Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом он пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства. Он добавил, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с выборов.

Однако, по данным The Washington Post, группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.