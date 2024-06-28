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08:56, 28 июня 2024Мир

«Просто дайте Путину взять Киев». Байден назвал условие для начала третьей мировой войны и оценил роль в ней России

Байден заявил об угрозе конфликта на Украине перерасти в третью мировую войну
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Взятие Киева российскими войсками приведет к третьей мировой войне. Об этом предупредил президент США Джо Байден в ходе дебатов с его оппонентом из Республиканской партии Дональдом Трампом.

Если хотите войны — просто дайте России взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других странах вдоль границы. Тогда будет третья мировая война

Джо Байденпрезидент США

Трамп признал, что США близки к третьей мировой войне

Действующий американский лидер напомнил о 5 статье договора НАТО о коллективной обороне. Все страны альянса будут рассматривать нападение на одного из членов НАТО как нападение на весь блок. Союзники по НАТО имеют право принять «действия, которые сочтут необходимыми», чтобы помочь стране, подвергшейся нападению.

«Хотите третью мировую войну — дайте ему [Трампу] победить и сказать Путину: делай, что хочешь с НАТО», — предупредил Байден.

Фото: Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Трамп, в свою очередь, и ранее обвинял именно Байдена во втягивании США в третью мировую войну. Например, 23 июня он заявлял, что при правлении Байдена «огонь объял мир». «Мы вскоре окажемся в состоянии третьей мировой войны», — предупреждал политик. При этом Трамп называл маловероятной войну Соединенных Штатов с Китаем.

Мир в огне. Президент [Джо Байден] тянет нас в сторону третьей мировой войны

Дональд Трампбывший президент США

Путин высказывался о возможности третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин отрицал информацию о том, что Москва якобы хочет напасть на страны НАТО. Он отметил, что Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так.

Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий

Владимир Путинпрезидент России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

18 марта президент Путин, рассуждая о потенциальном конфликте с НАТО, заявил, что вряд ли кто-то заинтересован в третьей мировой войне. При этом западные СМИ пишут, что страны НАТО готовят план переброски войск и бронетехники из США в Европу через «сухопутные коридоры» на случай прямого вооруженного столкновения с Россией.

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      Варвара Кошечкина
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