Трамп оценил возможность войны США и Китая

Трамп: война между США и Китаем маловероятна

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал маловероятной войну Соединенных Штатов с Китаем. Такое мнение он выразил в интервью подкасту All-In.

По мнению Трампа, Вашингтон сможет жить в мире с Пекином, если в стране будет правильный президент. Сейчас в Китае не уважают нынешнего главу государства Джо Байдена и смеются над ним, считает он.

Ранее в июне Байден заявил, что американские военные примут участие в отражении нападения Китая на Тайвань, если оно случится. В МИД Китая заявили, что никакие угрозы не повлияют на стремление страны к защите своей территориальной целостности.