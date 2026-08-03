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13:20, 3 августа 2026Экономика

Названа причина проблем с обильными осадками на юге России

Климатолог Иошпа: Южные города РФ перегружены «погодной турбулентностью»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Города на юге РФ с годами все сложнее справляются с участившимся осадками, так как изначально городская инфраструктура не была рассчитана на такие объемы. Причину проблем с обильными осадками назвал климатолог, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александр Иошпа в разговоре с агентством ТАСС.

Ученый сообщил, что подобная динамика изменения погоды на юге страны имеет определенную цикличность, которая связана с процессами, происходящими на планете. По его словам, увеличение количества осадков будет наблюдаться и в дальнейшем. «Погодная турбулентность» становится новой нормой. Городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку», — добавил Иошпа.

Постоянные погодные изменения, продолжил климатолог, происходят под влиянием ряда факторов, включая изменение температуры воздуха, накопление влаги в атмосфере и резкий контраст воздушных масс.

Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева заявила, что климат в Москве изменился и стал похожим на тропический. В результате этого перехода город сталкивается с сильными ливнями и растущей ветровой нагрузкой.

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