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09:09, 15 июня 2026Экономика

Климат в Москве изменился

Глава Мосприроды Урожаева: Климат в Москве стал похожим на тропический
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Климат в Москве изменился и стал похожим на тропический. Об этом заявила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, ее слова передает РИА Новости.

Многие из сделанных несколько лет назад прогнозов по климату от ученых уже перевыполнены, отметила глава ведомства. «Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйство», — рассказала Урожаева.

В связи с этим экологи крупных городов должны научиться отвечать на новые погодные вызовы, заключила руководитель департамента.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что климат в России стал резко континентальным из-за глобального потепления. Исторически в стране преобладал континентальный климат — ему характерна большая амплитуда температур в течение года. При резко континентальном климате холод внезапно сменяется жарой, и наоборот, а также наблюдается меньшее количество осадков.

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