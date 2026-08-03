Иран сообщил детали переговоров о судьбе Ормузского пролива

CNN: Иран ведет переговоры с Оманом о временном маршруте через Ормузский пролив

Иран ведет переговоры с Оманом о создании временного маршрута через Ормузский пролив для безопасного прохода судов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает телеканал CNN.

«Цель состоит в том, чтобы как можно скорее и в консультации с Оманом определить маршрут, который по своей природе будет временным и на основе которого можно будет обеспечить безопасность судоходства через Ормузский пролив», — отметил дипломат.

Также Бакаи сообщил, что возможное достижение соглашения между странами о безопасном маршруте через Ормузский пролив само по себе не означает немедленного возобновления судоходства.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что Иран близок к заключению соглашения с Оманом по Ормузскому проливу. В публикации отмечается, что эта сделка считается критически важной для предотвращения эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном.