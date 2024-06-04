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12:10, 4 июня 2024Мир

Стало известно о подготовке в НАТО плана на случай войны с Россией

The Telegraph: НАТО готовит план переброски войск из США на случай войны с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО готовят план переброски войск и бронетехники из США в Европу через «сухопутные коридоры» на случай прямого вооруженного столкновения с Россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин исключил вероятность войны России с НАТО. Он отметил, что она невозможна, так как ее последствия будут разрушительными для всего мира.

18 марта президент России Владимир Путин, рассуждая о потенциальном конфликте с НАТО, заявил, что вряд ли кто-то заинтересован в третьей мировой войне.

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      Лина Пивоварова
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