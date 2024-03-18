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00:55, 18 марта 2024Россия

Путин высказался о возможном конфликте России и НАТО

Путин: вряд ли кто-то заинтересован в Третьей мировой войне

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Владимир Путин порассуждал о возможном конфликте России и НАТО. Свою позицию он обозначил, выступая перед сторонниками в своем предвыборном штабе, передает РИА Новости.

Он указал, что в современном мире все возможно. При этом российский лидер отметил, что вряд ли кто-то заинтересован в Третьей мировой войне.

Ранее Путин оценил возможные последствия ввода войск НАТО на Украину. Он заявил, что это не изменит ситуацию на поле боя.

13 марта президент России анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией после вступления страны в НАТО. Путин отметил, что у двух соседствующих государств раньше были «просто идеальные» отношения без единой претензии. «У нас и войск-то не было на российско-финской границе. Зачем они это сделали (пожелали вступить в НАТО)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», — заявил Путин.

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      Марина Совина
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