Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

Путин: ввод контингента НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя

Ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. Возможность размещения военного контингента стран НАТО на Украине прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

«Сейчас (войска западных стран — прим. «Ленты.ру») присутствуют и впрямую в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя — это самое важное, так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — рассказал он.

Президент также подчеркнул, что такие действия западных стран могут привести к серьезным геополитическим последствиям. В том числе, по его словам, если войска на Украину введет Польша, то они могут не покинуть эту страну уже никогда.

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были у них отобраны "отцом народов" Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», — отметил Путин. Кроме того, он заявил, что примеру Варшавы могут последовать и другие страны, потерявшие территории по итогам Второй мировой войны.

Российский лидер также сообщил, что если на Украине появятся войска США, то Москва отнесется к ним как к интервентам. По его словам, в Вашингтоне это понимают.