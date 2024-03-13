Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 13 марта 2024Бывший СССР

Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

Путин: ввод контингента НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. Возможность размещения военного контингента стран НАТО на Украине прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

«Сейчас (войска западных стран — прим. «Ленты.ру») присутствуют и впрямую в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя — это самое важное, так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — рассказал он.

Президент также подчеркнул, что такие действия западных стран могут привести к серьезным геополитическим последствиям. В том числе, по его словам, если войска на Украину введет Польша, то они могут не покинуть эту страну уже никогда.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были у них отобраны "отцом народов" Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», — отметил Путин. Кроме того, он заявил, что примеру Варшавы могут последовать и другие страны, потерявшие территории по итогам Второй мировой войны.

Российский лидер также сообщил, что если на Украине появятся войска США, то Москва отнесется к ним как к интервентам. По его словам, в Вашингтоне это понимают.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Россиянин и школьник выстрелили в кошку с котятами и сняли это на видео

      Google оштрафовали в России на несколько миллионов рублей

      Пользу для экономики России от внедрения искусственного интеллекта оценили

      Российский хоккеист принял участие в драке в матче НХЛ

      Россияне летом массово устремятся в Мурманск и Северную Осетию

      Автозавод «Москвич» захотел найти нового китайского партнера

      Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в измене и расправился с ее любимой лошадью

      Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

      Шэрон Стоун вспомнила о требованиях переспать с актером ради «усиления химии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше