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07:22, 13 марта 2024Мир

Путин анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией

Путин: после вступления Финляндии в НАТО на границе появятся системы поражения

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией после вступления страны в НАТО. Также у приграничных зон появятся российские войска, рассказал глава государства в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что у двух соседствующих государств раньше были «просто идеальные» отношения без единой претензии.

«У нас и войск-то не было на российско-финской границе. Зачем они это сделали (пожелали вступить в НАТО)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», — заявил Путин.

Президент добавил, что Россия поддерживала хорошие отношения и с Финляндией, и со Швецией, которая также устремилась в НАТО. «И мне думается, они больше выигрывали от того, что придерживаются нейтралитета, это дает определенные преимущества: хотя бы как переговорная площадка, чтобы снижать напряженность в той же Европе», — объяснил он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что вступившие в НАТО Швеция и Финляндия утратили нейтральный статус по отношению к России, теперь страна вынуждена защищаться от них. По его словам, в РФ создают новые военные округа, которые помогут блокировать угрозы с северо-запада.

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      Александра Синицына
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