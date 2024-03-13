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04:32, 13 марта 2024Мир

В России рассказали о защите от Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

Депутат Новиков: Швеция и Финляндия утратили нейтральный статус
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вступившие в НАТО Швеция и Финляндия утратили нейтральный статус по отношению к России, теперь страна вынуждена защищаться от них, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он рассказал, что в России создают новые военные округа, которые помогут блокировать угрозы с северо-запада.

«То, что решение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО несет нам прямую угрозу — очевидно. Не так важно, что сейчас происходит в Балтийском море, какими военными ресурсами обладают эти страны. Важно, что они теряют нейтральный статус, находятся вблизи наших границ, и вооруженные силы НАТО, включая группы быстрого реагирования, могут быть развернуты стремительно», — сказал политик.

Он также не исключил, что, помимо привычных видов вооружений, страны НАТО могут попытаться разместить возле границ России и более смертоносные виды. Это, по словам Новикова, вынуждает страну принимать соответствующие меры.

«Создаются московский и ленинградский военные округа. Это значит, что у округов появляется целевая задача: работать непосредственно на блокирование возможных угроз со стороны северо-запада. Наличие отдельных округов предполагает также определенную инфраструктуру, систему принятия решений, усиление систем вооружений», — рассказал Новиков.

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Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что собирается с партнерами по НАТО защитить остров Готланд, находящийся в Балтийском море, от России. Премьер уточнил, что обсуждаться будут вопросы расширения шведского присутствия на Готланде, а также наблюдения и размещения подводных лодок.

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