Премьер Швеции захотел защитить остров в Балтийском море от России

FT: премьер Швеции Кристерссон собирается с НАТО защитить остров Готланд от РФ

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собирается с партнерами по НАТО защитить остров Готланд, находящийся в Балтийском море, от России. Об этом он рассказал в интервью Financial Times (FT).

«Готланд всегда был важен... Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО]», — отметил Кристерссон.

Кристерссон добавил, что у Швеции было лишь «небольшое» военное присутствие на Готланде, что другие страны НАТО из Северной Европы регулярно называли критической уязвимостью для альянса.

Премьер уточнил, что обсуждаться будут вопросы расширения шведского присутствия на Готланде, а также наблюдения и размещения подводных лодок.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что он рад вступлению Швеции в НАТО, и предложил вместе с литовской армией защитить остров Готланд от России.