Министр иностранных дел Литвы захотел защитить Швецию от России

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис предложил Швеции защиту от России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил Стокгольм для обсуждения вопросов безопасности с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и министром иностранных дел Тобиасом Бильстремом,сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

В интервью изданию Ландсбергис заявил, что рад близкому вступлению Швеции в НАТО, и считает, что литовские военные могли бы защитить остров Готланд от России. «Это должна обсуждать армия, но если бы это произошло, я бы поддержал», — добавил Ландсбергис.

Воинская повинность вновь ввелась в Швеции в 2017 году, а в 2018 году появился гарнизон на острове Готланд в Балтийском море.

Ранее Ландсбергис во время выступления в Совете Европейского союза по иностранным делам рассказывал о причинах создания Балтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. «Все это служит политическим посланием. Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить на Украине, она пойдет дальше. Страны Балтии — они будут следующими. Так что это не отсутствие доверия, а подготовка к тому, что может произойти», — уверен глава дипломатического ведомства.