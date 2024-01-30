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12:28, 30 января 2024Бывший СССР

Министр иностранных дел Литвы захотел защитить Швецию от России

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис предложил Швеции защиту от России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил Стокгольм для обсуждения вопросов безопасности с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и министром иностранных дел Тобиасом Бильстремом,сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

В интервью изданию Ландсбергис заявил, что рад близкому вступлению Швеции в НАТО, и считает, что литовские военные могли бы защитить остров Готланд от России. «Это должна обсуждать армия, но если бы это произошло, я бы поддержал», — добавил Ландсбергис.

Воинская повинность вновь ввелась в Швеции в 2017 году, а в 2018 году появился гарнизон на острове Готланд в Балтийском море.

Ранее Ландсбергис во время выступления в Совете Европейского союза по иностранным делам рассказывал о причинах создания Балтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. «Все это служит политическим посланием. Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить на Украине, она пойдет дальше. Страны Балтии — они будут следующими. Так что это не отсутствие доверия, а подготовка к тому, что может произойти», — уверен глава дипломатического ведомства.

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      Валентин Карант
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