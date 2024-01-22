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14:53, 22 января 2024Бывший СССР

В Литве раскрыли настоящую причину создания балтийской линии обороны

Глава МИД Литвы назвал создание балтийской линии обороны посланием Москве

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Создание оборонительных сооружения на границе с Россией и Белоруссией свидетельствует не о сомнении в союзниках по НАТО, а является посланием для Москвы. Настоящую причину возведения балтийской линии обороны раскрыл глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелис Ландсбергис во время выступления в Совете Европейского Союза по иностранным делам, передает Bernardinai.lt

«Все это служит политическим посланием. Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить на Украине, она пойдет дальше. Страны Балтии — они будут следующими. Так что это не отсутствие доверия, а подготовка к тому, что может произойти», — уверен глава дипломатического ведомства.

19 января Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение о создании общей линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Эстония в рамках плана намерена потратить 60 миллионов евро для возведения 600 бункеров

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      Глеб Палехов
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