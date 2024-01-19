В Прибалтике создадут линию обороны на границе с Россией. Там хотят построить сотни бункеров на случай войны

В Прибалтике утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. О достижении соответствующих договоренностей сообщила эстонская газета Postimees.

Встреча представителей стран Прибалтики прошла в Риге в пятницу, 19 января. На ней министры обороны Литвы и Латвии договорились возвести линию обороны на восточных границах, аналогичную той, что анонсировала Эстония, и подписали соответствующее соглашение.

Эстония построит около 600 бункеров на границе с Россией

Ранее Эстония сообщила, что решила построить на восточной границе примерно 600 бетонных бункеров. Подавляющее количество сооружений будет создано в регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны, также их планируется расположить у Чудского озера. На каком расстоянии от границы возведут бетонные бункеры, пока неизвестно, однако начальник оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тармо Кундла предположил, что бункеры, вероятно, образуют несколько зон обороны на востоке страны.

Точное количество бункеров, которые будут построены, установят в ходе проектных работ. В настоящее время Министерство обороны и Силы обороны Эстонии оценивают их число примерно в 600.

Советник вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Кайдо Тийтуса пояснил, что данные объекты на границе необходимы, чтобы в случае необходимости защитить территорию страны. По его словам, бункеры пригодятся «на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и выиграть для союзников время, чтобы те пришли на помощь».

Предполагается, что сооружения смогут защитить военных от огня противника и осколков снарядов. Планируется, что возводимые бункеры смогут выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 миллиметра. Помещения размером 30-35 квадратных метров будут рассчитаны на десять человек и оборудованы спальными местами. Бункеры спроектированы таким образом, чтобы военные могли противостоять противнику в течение длительного времени.

В 60 миллионов евро оценивается строительство бункеров в Эстонии

При этом в Эстонии понимают, что для защиты одних только бункеров будет недостаточно. Чтобы противостоять бронетехнике, необходимы танковые заграждения, колючая проволока и мины. К установке последних ранее призывал депутат оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Лео Куннас. Он утверждал, что на границе важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины.

Однако от их установки Силы обороны Эстонии отказались, поскольку они представляют опасть в мирное время. Их предполагается хранить недалеко от восточной границы и установить при возникновении необходимости.

В мирное время в бункерах предложили хранить картофель

Чтобы построить сотни бункеров на восточной границе, Министерству обороны страны потребуется получить соглашения землевладельцев и заручиться поддержкой местных сообществ. Согласно предварительной информации, эстонское оборонное ведомство начнет переговоры с местными жителями по поводу создания линии обороны в ближайшие недели.

Latvian oldiers march during a military parade to celebrate Latvia's centenary in Riga, Latvia. Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Минобороны и Силах обороны страны считают, что смогут достичь взаимопонимания с землевладельцами, поскольку после установки в бункерах не будет вестись никакая деятельность, а значит беспокойства они не доставят. Помимо этого Силы обороны могут заключить с землевладельцем договор, согласно которому в мирное время защитные сооружения предлагается использовать в качестве подвала и хранить там в том числе картофель.

Отмечается, то бункеры будут визуально не заметны в ландшафте, «оставят едва заметный след в природе» и не будут иметь постоянной охраны и специальной ограды.

Ранее в Эстонии увидели угрозу со стороны России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в январе 2024 года, что через три года Россия якобы начнет угрожать границам Европы и НАТО. По ее мнению, у Европы есть до пяти лет, чтобы подготовиться к превращению Москвы в серьезную военную угрозу на восточном фланге НАТО. В Таллине полагают, что к этому времени в конфликте на Украине может быть подписан договор о прекращении огня. В свою очередь страны Прибалтики, указала Каллас, будут наиболее уязвимой частью Североатлантического альянса.

При этом в Таллине считают, что Россия может представлять угрозу не только для Эстонии, но и Швеции. Так, депутат эстонского парламента и отставной полковник Петер Тали заявил, что принадлежащий Швеции остров Готланд считается самым уязвимым до вступления королевства в НАТО.