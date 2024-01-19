Эстония построит сотни бункеров на границе с Россией

Минобороны Эстонии: страна построит около 600 бункеров на границе с Россией

Эстония построит примерно 600 бетонных бункеров на границе с Россией для отражения «возможной агрессии». Об этом сообщил советник вице-канцлера Министерства обороны страны Кайдо Тийтус, пишет Postimees.

Уточняется, что большинство бункеров построят в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии. Кроме того, их соорудят и у Чудского озера. Бункер рассчитан на десять человек и должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 миллиметра. Его размер составляет 30-35 квадратных метров. По словам Тийтуса, Эстония обустроила восточную границу, построив защитные ограждения в последние годы. Однако они работают в мирное время, от них не будет эффекта в военный период, добавил советник вице-канцлера Минобороны.

Кроме того, как рассказал, начальник оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тармо Кундла, вероятно, бункеры образуют несколько зон обороны у границы. Строительство сооружений обойдется Таллину примерно в 60 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что через три года Россия якобы начнет угрожать границам Европы и НАТО. По ее мнению, такой сценарий возможен, если в конфликте на Украине будет подписан договор о прекращении огня.