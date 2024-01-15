В Эстонии рассказали об угрозе НАТО со стороны России

Премьер Эстонии Каллас: Россия будет угрожать границам НАТО через три года

Через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете The Times.

Она утверждает, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к возвращению Кремля в качестве серьезной военной угрозы на восточном фланге НАТО. Соответствующий прогноз основывается на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня.

В Таллине полагают, что именно при таком сценарии страны Прибалтики останутся наиболее уязвимой частью НАТО. Эстонский премьер сказала, что с точки зрения стран Прибалтики у России все еще достаточно сил, чтобы оказать реальное военное давление в регионе.

В своих заявлениях премьер-министр Эстонии ссылается на доклад Департамента внешней разведки республики.

Ранее Министерство обороны Эстонии подготовило стратегию для стран Запада, чтобы помочь Украине победить Россию. Один из основных тезисов эстонского плана заключается в том, что Запад не должен бояться помогать Киеву.