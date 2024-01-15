Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:47, 15 января 2024Бывший СССР

В Эстонии рассказали об угрозе НАТО со стороны России

Премьер Эстонии Каллас: Россия будет угрожать границам НАТО через три года
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете The Times.

Она утверждает, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к возвращению Кремля в качестве серьезной военной угрозы на восточном фланге НАТО. Соответствующий прогноз основывается на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня.

В Таллине полагают, что именно при таком сценарии страны Прибалтики останутся наиболее уязвимой частью НАТО. Эстонский премьер сказала, что с точки зрения стран Прибалтики у России все еще достаточно сил, чтобы оказать реальное военное давление в регионе.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

В своих заявлениях премьер-министр Эстонии ссылается на доклад Департамента внешней разведки республики.

Ранее Министерство обороны Эстонии подготовило стратегию для стран Запада, чтобы помочь Украине победить Россию. Один из основных тезисов эстонского плана заключается в том, что Запад не должен бояться помогать Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      В Белгородской области сообщили о последствиях после сбитого над регионом БПЛА

      В Киргизии заявили о срыве госпереворота

      Женщина попала под лавину и выжила благодаря незнакомцу

      Неизвестный забрался в квартиру россиянки и попытался ее изнасиловать

      Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине

      Пожилой мужчина развелся с женой и влюбился в коллегу на 20 лет моложе себя

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      В правительстве опровергли сообщения о возможном запрете экспорта бензина

      Двое россиян изрезали ножом соседа после драки собак во дворе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости