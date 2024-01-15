Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 15 января 2024Бывший СССР

Эстония предложила способ помочь Украине победить Россию

В Минобороны Эстонии предложили Западу не бояться помогать Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Эстонии подготовили стратегию для стран Запада, чтобы помочь Украине победить Россию. Об этом сообщает Baltnews в Telegram.

Документ был подготовлен Минобороны республики и предназначается для всех стран-участниц рабочей группы Раммштайн. При этом один из основных тезисов эстонского плана заключается в том, что Запад не должен бояться помогать Украине. Авторы стратегии утверждают, что консолидируя усилия, всем странам придется сделать совсем небольшой вклад.

Таллин также предложил западным странам нарастить производство в оборонно-промышленном секторе.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
«Большинству немцев это нравилось» Гитлер подчинил себе Германию и почти всю Европу. Кто помогал ему прийти к власти?
«Большинству немцев это нравилось»Гитлер подчинил себе Германию и почти всю Европу. Кто помогал ему прийти к власти?
6 ноября 2022

«Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими. Но политики колебались, чувства уверенности не дали, и теперь это одна из причин недостаточного объема производства», — рассказал директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Ранее глава военной разведки Эстонии Антс Кивисельг признал, что российские массированные ракетные удары по военным объектам Украины наносят серьезный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      В России отреагировали на появление немецких войск в Польше

      В ЦБ сообщили о повышении средней максимальной ставки по вкладам

      В России увеличили выпуск пистолетов

      Залужный пригласил итальянского адмирала на Украину

      Эстония предложила способ помочь Украине победить Россию

      Модельер назвал россиянкам выдающие неряшливость детали в образе

      В правительстве отреагировали на аварию на заводе «Лукойла»

      Россияне бросились покупать квартиры в складчину

      Уволенного из-за доноса кота Сергея номинировали на международную премию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости