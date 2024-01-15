Эстония предложила способ помочь Украине победить Россию

В Минобороны Эстонии предложили Западу не бояться помогать Украине

В Эстонии подготовили стратегию для стран Запада, чтобы помочь Украине победить Россию. Об этом сообщает Baltnews в Telegram.

Документ был подготовлен Минобороны республики и предназначается для всех стран-участниц рабочей группы Раммштайн. При этом один из основных тезисов эстонского плана заключается в том, что Запад не должен бояться помогать Украине. Авторы стратегии утверждают, что консолидируя усилия, всем странам придется сделать совсем небольшой вклад.

Таллин также предложил западным странам нарастить производство в оборонно-промышленном секторе.

«Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими. Но политики колебались, чувства уверенности не дали, и теперь это одна из причин недостаточного объема производства», — рассказал директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Ранее глава военной разведки Эстонии Антс Кивисельг признал, что российские массированные ракетные удары по военным объектам Украины наносят серьезный ущерб.