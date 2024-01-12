В Эстонии рассказали об ущербе от ракетных ударов по военным объектам Украины

В Эстонии назвали серьезным ущерб от ракетных ударов по военным объектам Украины

Российские массированные ракетные удары по военным объектам Украины наносят серьезный ущерб. Об этом рассказал глава эстонской военной разведки Антс Кивисельг, его слова передает РИА Новости.

«По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений», — заявил он.

По словам Кивисельга, российские военные активно используют бомбардировщики дальней авиации и ракеты «Калибр» для ударов по Украине. Он также назвал значительным ущерб, который они наносят.

Кроме того, глава военной разведки отметил, что Москва по-прежнему придерживается тактики истощения запасов систем ПВО Украины, и число массированных атак увеличится с наступлением холодов. Он также подчеркнул, что сейчас Россия производит больше боеприпасов, чем использует.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины строят укрепления на границе с Белоруссией. Как отмечают журналисты, в конце декабря украинские войска начали активно возводить фортификационные сооружения на купянском направлении.