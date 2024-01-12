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16:12, 12 января 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке Украиной укреплений на границе с Белоруссией

Euractiv: ВСУ строят укрепления вдоль линии фронта и границы с Белоруссией
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят укрепления вдоль всей линии фронта и границы с Белоруссией. Об этом стало известно Euractiv.

Как отмечают журналисты, в конце декабря украинские войска начали активно возводить фортификационные сооружения на купянском направлении. Также укрепления готовятся вдоль всей линии фронта и в граничащих с Белоруссией регионах. Как рассказал начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев, за последние несколько месяцев украинские военные расширили свои оборонительные укрепления на севере на 63 процента.

«Украинцы сейчас переходят на оборонительные позиции, потому что их наступление достигло кульминации», — заявил журналистам Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте Вооруженных сил Великобритании. По его мнению, инициатива в боевых действиях перешла к России, что влияет на строительство оборонительных линий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удачного контрнаступления ВСУ нужно больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом.

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      Юрий Леонов
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