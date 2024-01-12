Зеленский назвал условие для украинского наступления

Президент Украины Зеленский: для контрнаступления ВСУ нужен контроль над небом

Наступлению Вооруженных сил Украины мешает превосходство Российской армии в воздухе, для удачного контрнаступления ВСУ нужно больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом. Такое условия назвал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, запись трансляции доступна в его Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ситуация на фронте трудная, нам не хватает оружия. (...) Мы попробовали — это работает: если ты теснишь их в небе — ты идешь вперед. Нет больших продвижений у Украины вперед, потому что они контролируют небо», — уверен украинский лидер.

Он добавил, что добиться превосходства в воздухе ВСУ мешает отсутствие достаточного количества систем ПВО.

Во время выступления Зеленский также заявил, что не может раскрыть потери среди личного состава в Вооруженных силах.