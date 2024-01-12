Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:30, 12 января 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие для украинского наступления

Президент Украины Зеленский: для контрнаступления ВСУ нужен контроль над небом

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Наступлению Вооруженных сил Украины мешает превосходство Российской армии в воздухе, для удачного контрнаступления ВСУ нужно больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом. Такое условия назвал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, запись трансляции доступна в его Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ситуация на фронте трудная, нам не хватает оружия. (...) Мы попробовали — это работает: если ты теснишь их в небе — ты идешь вперед. Нет больших продвижений у Украины вперед, потому что они контролируют небо», — уверен украинский лидер.

Он добавил, что добиться превосходства в воздухе ВСУ мешает отсутствие достаточного количества систем ПВО.

Во время выступления Зеленский также заявил, что не может раскрыть потери среди личного состава в Вооруженных силах.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласна на уступки ради многомиллиардной помощи Украине. На что готовы пойти власти ЕС?

      Петербургский подросток проник в магазин и надругался над символами года

      В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

      В двух странах отменили концерты стендап-комика Белого

      Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

      Россиянин подрезал пассажирский самолет на микроавтобусе и угодил в полицию

      Япония запустила ракету со спутником-шпионом

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости