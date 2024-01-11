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22:09, 11 января 2024Бывший СССР

Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ

Зеленский отказался раскрыть число погибших солдат ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не может раскрыть потери среди личного состава в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция ведется в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

При этом он отметил, что все больше украинских солдат гибнет из-за задержки поставок западных вооружений. В частности, он указал на нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что телами его сослуживцев усеяны поля на линии боевого соприкосновения, а командование не занимается эвакуацией тел, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Также военнопленный сообщил о потерях в своем подразделении. По его словам, 1 января было более 70 бойцов, а 6-го, когда он сдался, живыми оставались 22.

9 января глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за 2023-й. По его словам, за год украинские войска потеряли свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Российские силы сохраняют стратегическую инициативу, подчеркнул Шойгу.

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