Пленный боец ВСУ Калиниченко рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Калиниченко рассказал, что телами его сослуживцев усеяны поля на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит РИА Новости.

«Идешь по полю боя, и я русского [погибшего] солдата ни одного не видел. (…) Наших — полно. Валяются», — заявил военнопленный. Как отметил Калиниченко, командование ВСУ не занимается эвакуацией тел, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Украинское военное руководство забирает невыплаченные деньги по коррупционным схемам, добавил он.

Кроме того, военнопленный рассказал о потерях в своем подразделении. По его словам, 1 января было более 70 бойцов, а 6-го, когда он сдался, живыми оставались 22.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за 2023 год. По его словам, за год украинские войска потеряли свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Российские силы сохраняют стратегическую инициативу, подчеркнул Шойгу.