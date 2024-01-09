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12:49, 9 января 2024Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ в живой силе и технике за 2023 год

Шойгу сообщил о потере ВСУ свыше 215 тысяч человек за 2023 год

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли свыше 215 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, полный текст его выступления на тематическом совещании в Минобороны приводит официальный Telegram-канал военного ведомства.

Помимо этого, за минувший год украинские войска потеряли 28 тысяч единиц вооружения, отчитался министр.

Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции, подчеркнул Шойгу. Оказываемая Украине Западом военная помощь не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило о более чем 17-кратном росте производства боеприпасов с начала спецоперации. Также, по данным министерства, число произведенных оборонными предприятиями БМП выросло в 3,6 раза.

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      Алан Босиков
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