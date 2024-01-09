Шойгу озвучил потери ВСУ в живой силе и технике за 2023 год

Шойгу сообщил о потере ВСУ свыше 215 тысяч человек за 2023 год

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли свыше 215 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, полный текст его выступления на тематическом совещании в Минобороны приводит официальный Telegram-канал военного ведомства.

Помимо этого, за минувший год украинские войска потеряли 28 тысяч единиц вооружения, отчитался министр.

Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции, подчеркнул Шойгу. Оказываемая Украине Западом военная помощь не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило о более чем 17-кратном росте производства боеприпасов с начала спецоперации. Также, по данным министерства, число произведенных оборонными предприятиями БМП выросло в 3,6 раза.