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13:28, 2 января 2024Россия

МО России отчиталось о более чем 17-кратном росте производства боеприпасов

МО России: с начала СВО производство боеприпасов выросло в 17,5 раза
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

С начала специальной военной операции (СВО) производство артиллерийских боеприпасов в России выросло более чем 17-кратно. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) РФ в своем отчете, данные из которого приводит РИА Новости.

По сообщению оборонного ведомства, число произведенных артиллерийских боеприпасов выросло в 17,5 раза, а число выпускаемых беспилотных летательных аппаратов — в 16,5 раза.

Также, по данным МО, число произведенных оборонными предприятиями БМП выросло в 3,6 раза.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу на прошедшем в среду, 1 ноября, селекторном совещании «основательно встряхнул» руководство органов военного управления и округов. Глава ведомства также поставил перед военачальниками ряд конкретных задач.

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      Марк Леонов
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