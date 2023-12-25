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11:17, 25 декабря 2023Экономика

Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в одну страну

Объем поставок сжиженного природного газа из России в Грузию вырос на 32 %

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

С января по ноябрь 2023 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Россию в Грузию увеличились почти на 32 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня в 51,3 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

В структуре грузинского импорта СПГ доля топлива из России составила в общей сложности 99,6 процента, уточнили в организации. В целом по итогам января-ноября Грузия приняла у себя 51,5 тысячи тонн этого вида топлива из-за границы. В сравнении с тем же периодом 2022-го показатель увеличился на 12,5 тысячи тонн, заключили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

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Также, по данным организации, за одиннадцать месяцев 2023 года Грузия нарастила импорт нефтяного битума на 7,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, до 113,1 тысячи тонн. Наибольшие объемы поставок в этом сегменте обеспечила Россия, доля которой составила 46,7 процента. На втором месте по объему экспорта нефтяного битума в Грузию оказался Ирак (36,2 процента), а топ-3 замкнула Турция (15,2 процента).

Грузия не первый месяц наращивает импорт российского СПГ. Во второй половине июня в Союзе импортеров нефтепродуктов страны сообщили об увеличении поставок этого вида топлива из РФ на 29,5 процента по итогам января-мая. За первые пять месяцев 2023 года объемы импорта выросли до 18,4 тысячи тонн. По итогам этого периода Россия сохранила за собой лидерство среди зарубежных поставщиков, а ее доля на грузинском рынке достигла уровня в 99,7 процента.

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      Анатолий Акулов
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