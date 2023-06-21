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18:36, 21 июня 2023Экономика

Импорт российского газа Грузией резко вырос

Союз импортеров Грузии: с начала 2023 года импорт российского СПГ вырос на 29,5 процента

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

С января по май 2023 года импорт российского сжиженного природного газа (CGU) Грузией резко вырос. В годовом выражении прирост составил 29,5 процента, говорят данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

При этом с начала года большую часть поставок СПГ в республику (99,7 процента) обеспечила именно Россия. За пять месяцев в Грузию поставили порядка 18,4 тысячи тонн сырья.

Также с января по май импорт страной нефтяного битума вырос на 74 процента год к году. 50,9 процента битума Грузия приобрела у России, 25,4 — у Ирака, 20,8 — у Турции и 2,9 — у Азербайджана.

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Всего в первом квартале 2023 года в Грузию поставили нефтепродуктов на 251,2 миллиона долларов. Большую часть этого объема (168,8 миллиона долларов) составляют российские энергоресурсы. В годовом выражении поставки выросли на 275 процентов.

Грузия снова начала закупать газ в России в 2019 году после многолетнего перерыва. Для этого республика добилась от «Газпрома» серьезного снижения цен на поставляемые ресурсы. Вторым крупным поставщиком, по данным местной нефтегазовой компании, для страны является Азербайджан.

Летом 2022 года недалеко от Тбилиси обнаружили залежи газа на 16 миллиардов кубометров — это сопоставимый с восьмилетним потреблением всей страны объем. Осваивать месторождение планировалось в конце 2022-го — начале 2023 года.

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    Вячеслав Агапов
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