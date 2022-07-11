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В Грузии обнаружили залежи газа на миллиарды кубометров

В Минэкономики Грузии рассказали о найденных залежах газа на 16 миллиардов кубометров

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Грузии обнаружены залежи газа на 16 миллиардов кубометров, рассказал глава Национального агентства газа и нефти Минэкономики республики Георгий Татишвили. Его слова в интервью местному изданию цитирует ТАСС.

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 миллиардов кубометров. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — пояснил он. Татишвили добавил, что месторождение обнаружено недалеко от Тбилиси. Проектом по добыче газа, по его словам, займутся в конце этого или начале следующего года.

Часть газа Грузия закупает в России — к импорту после многолетнего перерыва она вернулась в 2019 году. По данным грузинской нефтегазовой компании, страна приобретает топливо также у Азербайджана.

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Платон Щукин
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