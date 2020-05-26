Грузия добилась серьезного снижения цен от «Газпрома»

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что республика добилась от «Газпрома» серьезного снижения цен на поставляемый газ, сообщает ТАСС.

Она не стала называть новые условия контракта, сославшись на коммерческую тайну, но указала, что уменьшение стоимости составляет приблизительно 15 процентов.

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Грузия не закупала газ у России с 2006 года. В апреле 2019-го республика договорилась о поставках и по итогу года приобрела 160 миллионов кубометров — пять процентов от общего импорта. В текущем году планировались закупки 170 миллионов кубометров.

Также Грузия получает 10 процентов от общего объема транзита российского газа в Армению. Однако с 2017 года оплата велась частично деньгами, а в 2018-м — только деньгами.

Ранее снижения стоимости российского газа на 40 процентов в новом контракте добилась Болгария. Также Россию просят снизить стоимость газа члены ЕАЭС — Белоруссия и Киргизия. Однако президент страны Владимир Путин фактически ответил отказом на предложение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Он пояснил, что цена на газ адекватна, она формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков.

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