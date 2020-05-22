Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.

При этом с начала года цены снизились еще более резко — на 51 процент по отношению к январской стоимости и на 62 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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В «Нафтогазе» объяснили такую динамику мировым экономическим кризисом и обрушением цен на энергоносители. Также на стоимость повлиял высокий уровень заполненности газохранилищ, к которому привела аномально теплая зима.

Стоимость газа составила 2,3 гривны за кубометр или 85 долларов за тысячу кубометров без учета НДС и трат на транспортировку топлива. Это в два с половиной раза выше, чем в последние дни на крупнейшем европейском хабе TTF, где стоимость почти в два раза ниже, чем в России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию снизить цены на газ для республики, поскольку, указал он, даже Германия покупает российский газ в два раза дешевле. С такой же просьбой к «Газпрому» обратился еще один член ЕАЭС — Киргизия. Президент России Владимир Путин фактически отказался от таких уступок, пояснив, что цена формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков.

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